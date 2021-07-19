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Haberler Ekonomi Karşılıksız çeke düzenleme

Karşılıksız çeke düzenleme

Karşılıksız çeke düzenleme

19.7.2021

KARŞILIKSIZ çek düzenleme suçundan 30 Nisan 2021 itibarıyla mahkum olanlara, ödenmemiş çek bedellerinin onda birini 30 Haziran 2022'ye kadar, diğer taksitleri anılan tarihten itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitte ödemeleri halinde mahkumiyetin bütün sonuçlarını ortadan kaldırma imkanı tanınacak. Ödemelerine sadık kaldıkları sürece infazları durdurulacak. Bu hüküm, 30 Nisan 2021'e kadar işlenen suçlarda yargılama aşamasında olan dosyalar hakkında da uygulanacak.

DİĞER taraftan şirketlerin tasfiyesine karar verme yetkisi ile tasfiye sürecini yürütme yetkisinin aynı kurum bünyesinde toplanmamasının, tasfiye sürecinin daha sağlıklı şekilde yürütülmesine katkı sağlayacağı bekleniyor.

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