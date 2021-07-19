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Haberler Ekonomi Kurallara uymayan işletmelere ceza

Kurallara uymayan işletmelere ceza

Kurallara uymayan işletmelere ceza

19.7.2021

TURİZMİ Teşvik Kanun Teklifi dün Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre pandemi kurallarına uymayan işletmelere 13 bin 500 lira para cezası verilecek. Ayrıca kanunla CA konaklama ve plaj işletmeciliğinde yetki belgesi şartı getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca uygun görülen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde, özel sektör katılımıyla 'turizm hizmetleri yönetim birlikleri' kurulacak. Bu bölge ve merkezlerin tespitine ilişkin yeni kriterler getirilecek. Buna göre ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyokültürel turizm değerleri ile turizm potansiyeli dikkate alınacak. Devlet yardımlarında kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri için belirlenen istisna, muafiyet ve teşvik hükümleri, turizm merkezleri hakkında da uygulanacak.

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