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Haberler Ekonomi Ay’a gidecek uzay aracının roket sistemi başarıyla test edildi

Ay’a gidecek uzay aracının roket sistemi başarıyla test edildi

Ay’a gidecek uzay aracının roket sistemi başarıyla test edildi

20.7.2021

2023'te Ay'a gönderilecek insansız uzay aracında kullanılacak hibrit motor teknolojisiyle geliştirilen Sonda Roket Sistemi'nin (SORS) uçuşlu testleri tamamlandı. Programın en önemli kısa vadeli hedefi, milli ve özgün teknolojileri kullanarak Ay'a bir uzay aracıyla sert iniş gerçekleştirmek. Türk mühendisleri uzayda ateşlenecek roketlerin motorları dahil tüm ayrıntılar üzerinde titizlikle çalışıyor.

'ADIM ADIM AY'A YAKLAŞIYORUZ'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki olan Delta V Uzay Teknolojileri'nin geliştirdiği SORS'un fırlatma testleri için Sinop Test Merkezi'ni ziyaret etti. "Uzay aracımızın tasarımına başladık" diyen Varank, "Buradaki nihai hedef hibrit motorlu roketlerle beraber 100 kilometre dediğimiz uzay sınırını aşabilmek" ifadesini kullandı. Başarıyla gerçekleşen SORS'un uçuşlu testlerine katılan Bakan, "Adım adım ay misyonundaki hedeflerimize yaklaşıyoruz" dedi.

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