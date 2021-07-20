Çeşmeli turizmciler aşırı ilgiden memnun

Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden İzmir Çeşme'de Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğunluk turizmcileri sevindirdi. Ilıca, Pırlanta ve Altınkum plajları, Alaçatı'daki butik otelleri ve rüzgar sörfüyle tercih edilen Çeşme, ince kumu, turkuaz denizi ve eğlence mekanlarıyla turistleri cezbediyor. Salgında kapanmanın sona ermesiyle misafirlerini ağırlamaya başlayan Çeşme, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrarken Kurban Bayramı tatiliyle tarihi bir yoğunluğu yaşıyor. Otel ve diğer konaklama tesislerinin dolduğu, plajlarda boş yerin kalmadığı, trafiğin zaman zaman durduğu ilçenin bu durumu, otelci ve esnafı mutlu etti.

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ALAÇATI YÜRÜNMEZ HALDE

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞ- TOB) Başkanı Yakup Demir, bayram tatiliyle beraber olağanüstü ve tarihi bir yoğunluk yaşandığını, tatilin ilk gününden itibaren ilçeye binlerce kişinin akın ettiğini söyledi. İnsanların salgında eve kapanmanın verdiği sıkıntıyla tatil beldelerine akın ettiğini, Çeşme'nin de en yoğun bayramını yaşadığını vurgulayan Demir şöyle konuştu: "Çeşme'de olağanüstü günler yaşanıyor. Çok büyük bir destinasyon değiliz. Oldukça fazla plajımız var ancak 1 milyon insanı ağırlayabilecek kapasitemiz yok. Alaçatı sokaklarında yürümek mümkün değil. 500 metre uzunluğunda bir sokağı bir saatte ancak yürüyebiliyorsunuz."

BAYRAM SONRASI DA UMUTLU

Yakup Demir, ilçedeki tesislerde yer kalmadığı için rezervasyon yaptırmadan gelinmemesi konusunda uyarıda bulundu. Yer ayırtmadan gelenlerin Gümüldür, Seferihisar, Urla gibi tatil bölgelerinde de yer bulamamaktan şikayet ettiğini söyleyen Demir, bayram sonrası da rezervasyonların tamamen dolu olduğuna dikkati çekti. Turizm sektörü için Avrupa'da yaşayan Türklerin büyük öneminin olduğunu, 6 milyon gurbetçiden 500 bininin tatile geldiğini, kapıların açılmasıyla Eylül sonunda bu sayının 2 milyona ulaşmasını beklediklerini bildiren Demir, "Gurbetçilerimizin de desteğiyle turizm sektörünün bu yılı iyi bir ciroyla kapatacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"KUSADASI'NA GELMEYİN OTELLER DOLDU TASTI"

KUŞADASI Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden, Kurban Bayramı'nda ilçedeki otellerde doluluk oranlarının yüzde 90'ı aştığını söyleyerek, 'tatilciler rezervasyonsuz gelmesin' uyarısında bulundu. Pandemide zor günler geçiren sektör temsilcileri, normalleşme süreci ve bayram tatilinin 9 güne uzatılmasıyla hareketli günler yaşıyor. Otellerde rekor seviyedeki doluluk oranları turizmcileri sevindirirken, KODER Başkanı Özden, "Yoğun taleple oteller dolup taştı. Fiyatlarda artış olduğuna yönelik söylentiler doğru değil. Aksine yüzde 30'a varan indirimler var" diye konuştu.