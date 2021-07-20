Çevreci etiket seferberliği başlıyor

TÜRKİYE'DE üretilen, ihraç edilen, piyasaya sunulan ürünlerin çevreye duyarlı olduğunu gösteren 'Çevre Etiket Sistemi' için seferberlik başlıyor. Sistem tüm Türkiye'de yaygınlaşacak. Çevre etiketi uygulaması tüm ürün ve hizmetlerde uygulanacak. Çevre etiketiyle sağlığa zarar vermeyen ürünlerin tüketilmesi bilinci artırılacak. Üreticiler, imalatçılar, ihracatçılar, ithalatçılar, toptancı ve perakende satıcılar çevre etiketi başvurusu yapabiliyor. Çevreye zararlı, toksik, kanserojen özellikleri taşıyan kimyasal içerikli ürünler çevre etiketi alamayacak.

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