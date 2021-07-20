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Haberler Ekonomi Ihracatçılara ‘kur riski’ koruması

Ihracatçılara ‘kur riski’ koruması

Ihracatçılara ‘kur riski’ koruması

20.7.2021

EXİMBANK, kurda yaşanan dalgalanmaların ihracatçıları etkilememesi için yeni ürünleri devreye almaya hazırlanıyor. Müşterilerin tüm işlemlerini dijital ortamda takip edeceği altyapı kurulurken, 'müztakriz fon' uygulaması da hayata geçiriliyor. İhracatçılara Eximbank nezdinde hesap açılarak, yurtdışından ihracat bedellerinin geldiği, kredi borçlarını kapattıkları ve havale yaptıkları bir altyapı oluşturulacak.
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