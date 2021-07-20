  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Nizip nanesi, 20 ülkeye ihraç ediliyor

Nizip nanesi, 20 ülkeye ihraç ediliyor

Nizip nanesi, 20 ülkeye ihraç ediliyor

20.7.2021

GAZİANTEP'E özgü lezzetlerden Nizip nanesi, 20 ülkedeki yemekleri lezzetlendiriyor. Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı, Nizip'te 1960'lı yıllarda üretilmeye başlanan nanenin, ürünün iklim koşullarına uyum sağlamasıyla ilçenin en önemli gelir kaynaklarından biri haline geldiğini söyledi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nizip nanesi, 20 ülkeye ihraç ediliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.