Nizip nanesi, 20 ülkeye ihraç ediliyor

GAZİANTEP'E özgü lezzetlerden Nizip nanesi, 20 ülkedeki yemekleri lezzetlendiriyor. Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı, Nizip'te 1960'lı yıllarda üretilmeye başlanan nanenin, ürünün iklim koşullarına uyum sağlamasıyla ilçenin en önemli gelir kaynaklarından biri haline geldiğini söyledi.
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