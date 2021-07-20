Takıda vatandaşın tercihi gram altın

PANDEMİ sürecinde yasakların gevşemesi ve normalleşme sürecinin başlaması sonrası düğünlerde de patlama yaşanırken, bu altın satışlarına da yansıdı. Online alışveriş yoluyla altın satışlarının da arttığını söyleyen Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Düğünlerin daha fazla yapılmaya başlanmasıyla birlikte gram, çeyrek, yarım ve tam altın satışlarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Platformumuz verilerine baktığımızda, Nisan ayına kıyasla Mayıs ve Haziran aylarında tedarikçilerimizin altın satışları yüzde 67 oranında yükselmiş durumda. Bu artışın Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında da sürmesini bekliyoruz" dedi.

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