Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu (NBER), ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ekonomik durgunluğun sadece 2 ay sürdüğünü belirterek, bunun ülke tarihinin en kısa durgunluğu olduğunu bildirdi. NBER'den yapılan açıklamada, durgunluğun Nisan 2020'de sona erdiğinin tespit edildiği ifade edildi.
ABD’de Kovid kaynaklı durgunluk 2 ay sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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