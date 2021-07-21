ABD’de Kovid kaynaklı durgunluk 2 ay sürdü

Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu (NBER), ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ekonomik durgunluğun sadece 2 ay sürdüğünü belirterek, bunun ülke tarihinin en kısa durgunluğu olduğunu bildirdi. NBER'den yapılan açıklamada, durgunluğun Nisan 2020'de sona erdiğinin tespit edildiği ifade edildi.