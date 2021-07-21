  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi ABD’de Kovid kaynaklı durgunluk 2 ay sürdü

ABD’de Kovid kaynaklı durgunluk 2 ay sürdü

ABD’de Kovid kaynaklı durgunluk 2 ay sürdü

21.7.2021

Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu (NBER), ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ekonomik durgunluğun sadece 2 ay sürdüğünü belirterek, bunun ülke tarihinin en kısa durgunluğu olduğunu bildirdi. NBER'den yapılan açıklamada, durgunluğun Nisan 2020'de sona erdiğinin tespit edildiği ifade edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ABD’de Kovid kaynaklı durgunluk 2 ay sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.