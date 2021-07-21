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Haberler Ekonomi Akkuyu NGS’nin ilk buhar jeneratörü bitti

Akkuyu NGS’nin ilk buhar jeneratörü bitti

Akkuyu NGS’nin ilk buhar jeneratörü bitti

21.7.2021

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ikinci güç ünitesinde kullanılacak ilk buhar jeneratörünün üretimi tamamlandı. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunun (Rosatom) mühendislik bölümü Atomenergomash AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesinde yer alacak 4 buhar jeneratöründen biri olan söz konusu ekipman 340 ton ağırlığa, yaklaşık 15 metre uzunluğa ve 4 metreden fazla çapa sahip. 4 reaktörlü santralin ilk ünitesinin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.

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