Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve bu yıl 2,5 milyona yakın yabancı turist ağırlayan Antalya'ya, Rusya'dan gelen uçuş sayısı artıyor. Yılbaşından 15 Temmuz'a kadar Antalya'ya gelen 2 milyon 401 bin 470 yabancı turistin 765 bin 706'sını Ruslar oluştururken, Vali Ersin Yazıcı, "Kentimize gelen misafirlerin yüzde 40'ı Rus. Yaşanan yoğunluğun kasım ayına kadar sürmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Antalya’da Rus turist yoğunluğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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