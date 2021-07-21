  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Destekle atölye kurdu ürünlerini her ile satıyor

Destekle atölye kurdu ürünlerini her ile satıyor

Destekle atölye kurdu ürünlerini her ile satıyor

21.7.2021

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı 75 bin liralık girişimci desteğiyle Arifiye ilçesinde seramik atölyesi kuran Sakaryalı girişimci Ceyda Kıratlı, Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderiyor. Üniversitede seramik bölümünde eğitim alan 36 yaşındaki Kıratlı, özel sektörde çalıştıktan bir süre sonra işinden ayrılıp kendi iş yerini kurdu. Kıratlı, "Şu anda ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden ve toptan olarak satış yapıyorum" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Destekle atölye kurdu ürünlerini her ile satıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.