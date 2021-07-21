Destekle atölye kurdu ürünlerini her ile satıyor

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı 75 bin liralık girişimci desteğiyle Arifiye ilçesinde seramik atölyesi kuran Sakaryalı girişimci Ceyda Kıratlı, Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderiyor. Üniversitede seramik bölümünde eğitim alan 36 yaşındaki Kıratlı, özel sektörde çalıştıktan bir süre sonra işinden ayrılıp kendi iş yerini kurdu. Kıratlı, "Şu anda ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden ve toptan olarak satış yapıyorum" diye konuştu.