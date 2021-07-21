Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan: İzmir, termal zenginliğinden yararlanamıyor

Kurban Bayramı tatili ile tüm ilginin sahil turizmine çevrildiğini belirten Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, "Sahil beldeleri için yapılan hazırlık ve yatırımları destekliyoruz. Ancak İzmir'in zengin termal kaynaklarını da gözden kaçırmamak gerekiyor. Termal turizmi de ekonomiye azımsanamayacak katkılar verir" dedi. İzmir'in Çeşme, Balçova, Dikili gibi ilçelerinde termal zenginliklerin bulunduğunu hatırlatan Tercan, "Sağlık turizmi için çok önemli bir değer olan termal sularımızın kıymetini bilemiyoruz. Çeşme ve Balçova'da termal zenginliğin üzerine dikilen AVM'ler, işyerleri yüreğimi sızlatıyor. Bu durum yerel yönetimlerin plansızlığının ve ilgisizliğinin sonucu. Termal otellerin, tesislerin, masaj ve şifa köylerinin inşa edileceği alanlarda alışveriş merkezleri, belediye dükkanları yükseliyor. Oysa bu kaynaklarımızı içeren videolar, tanıtımlar hazırlanmalı ve uluslararası fuarlarda termal zenginliğimiz gözler önüne serilmeli. Bu vizyonsuzluğa kahroluyorum" diye konuştu.

AVM YERİNE OTELLER

Dünyaca ünlü Dustin Hoffman başta olmak üzere pek çok yabancı starın Çeşme ve Şifne'yi ziyaret ettiğini kaydeden Bülent Tercan, şunları söyledi: "Ilıca'nın şifalı suları ilçeye ismini vermiş. Şifne'nin çamurları sağlık deryası. Ama gel gör ki Ilıca'da şifa kaynaklarımızın üzerine AVM ve belediye işyerleri inşa edilmiş, kaynaklar adeta köreltilmiş durumda. Balçova'da termalin adı var, cismi yok. Balçova'da AVM trendine son verilmeli, termala odaklanılmalı. Bir il özel idare var o kadar. Balçova'nın AVM'lerle değil termal su ile anılması, bu değeriyle marka olması ve turist çekmesi gerekiyor. Belediye, artık AVM'ler yerine termal otellere, tedavi merkezlerine ruhsat vermeli."



ÇEŞME-BALÇOVA SAĞLIK TURİZMİNDE MARKA OLMALI

İzmir'in AVM'ye değil, daha çok turiste ve yatağa ihtiyacı olduğuna işaret eden Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, "AVM'ler esnafı da boğuyor. Bir ülkede ne kadar çok AVM varsa, o kadar az küçük işletme var demektir. Bir ülkede ne kadar çok AVM varsa, o ülkenin dışa bağımlılığı o kadar fazla demektir. Balçova'da AVM'lere artık dur denilmeli, termal zengini ilçemizin sağlık alanında marka olmasını sağlayacak büyük termal oteller, sağlık- kür -tedavi ve termal merkezleri planlanmalıdır. Bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden de teşvik bekliyoruz. Termal ve sağlık turizmi için özel sektörün önü açılsın, gereğini özel sektör ve İzmirli turizmciler yerine getirir" şeklinde konuştu.