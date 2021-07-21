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Haberler Ekonomi Güvenlik sektörü için elektrikli araç tasarladı

Güvenlik sektörü için elektrikli araç tasarladı

Güvenlik sektörü için elektrikli araç tasarladı

21.7.2021

Elektrikli fayton üretimi ve ihracatıyla tanınan Denizlili girişimci, atlı ekiplere alternatif olması amacıyla güvenlik sektörünün kullanımına yönelik elektrikli araç geliştirdi. Sarayköy ilçesinde Fayoto şirketini kuran Haluk Şahin ve Ar-Ge ekibi, hidrolik fren sistemi bulunan, 3 tekerlekli, yaklaşık 270 kiloluk elektrikli "Citysavar" adını verdikleri aracı üretti. Şahin, "Geliştirdiğimiz araç, jandarma, polis, zabıta gibi unsurların yanında güvenlik şirketlerinin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandı" dedi.

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