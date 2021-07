İş ve üniversite garantili okul

Araştırmalar sonucu bünyesine aldığı 14 seçkin teknik alan ve bilim dalları ile Ege Bölgesi'nin en büyük teknik Anadolu lisesi olma özelliğini taşıyan Batı Anadolu Sağlık ve Eğitim Kurumları (BASEK), eğitim sektöründeki örnek çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Aynı anda 5 bin öğrencinin eğitim göreceği Avrupa standartlarındaki 3 modern kampüsü ile gençlere hizmet vermeye hazırlanan BASEK, başarılı olan öğrencilere iş ve üniversite garantisi veriyor. BASEK Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, "Çağdaş, tam donanımlı atölye ve laboratuvarlarımızda eğitim alacak öğrencilerimiz, emsallerinden farklı, çağdaş, araştırmacı ve kendini devamlı yenileyen teknisyenler olarak iş hayatına atılacaklar. Bu yolda güçlü eğitim yapısı ile BASEK öğrencilerimizin yanında olacaktır. BASEK'in kariyer eğitimi standartlarını başarı ile tamamlayan öğrencilerimize kurumda iş garantisi veriliyor" dedi

DÜNYA KALİTESİNDE

Op.Dr. Gürbüz, üniversitelerle, ilgili kamu ve özel kuruluşlarla proje ağırlıklı uygulamalı ve teorik eğitim konularında işbirliği yaparak sinerji oluşturduklarını söyledi. BASEK ailesi olarak ülkenin geleceğini, kaliteli eğitimde gördüklerini belirten Op. Dr. Özer Gürbüz, "Birbirinden seçkin alanlarımızda eğitim gören öğrencilerimize iş garantisi veriyoruz. Özel akademik sınıflarımızı seçen öğrencilerimize güçlü eğitim kadromuz ile üniversite kapılarını açıyoruz. Özel birebir dersler, dersler sonrası etütler, hafta sonu kurs programları, haftalık deneme sınavları ile her yerde eğitim olanağı sağlayan uzaktan eğitim imkanlarımızla öğrencilerimiz BASEK'de ayrıcalığı yaşayacaklar" diye konuştu.



EGE BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜĞÜ

Ege'nin en büyük Teknik Anadolu Lisesi olduklarını belirten Op.Dr. Gürbüz, "BASEK'de aynı anda 5 bin öğrencinin eğitim göreceği üç modern kampüsümüz gençlerimizi bekliyor. Spor tesisleri, çalışır halde uçağı, hangarı, atölye ve laboratuvarları ile öğrencilerimize eşsiz bir eğitim imkanı sunuyoruz" dedi.



GELECEĞİN YILDIZLARINI HAYATA HAZIRLIYORUZ

Sporda ulusal ve uluslararası dereceleri bulunan her öğrenciyi BASEK'in mesleki ve teknik Anadolu liselerine beklediklerini vurgulayan Op. Dr. Gürbüz, şöyle konuştu: "Başarılı her sporcu öğrencimizi yüzde 100 eğitim desteği vererek geleceğe hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz BASEK'de hem spor desteğinden yararlanıyor hem de meslek edinmenin mutluluğunu yaşıyor. Öğrencilerimizin hayallerinin gerçeğe dönüştüğü Türkiye'nin en başarılı eğitim kurumu olarak, geleceğin yıldızlarını hayata hazırlıyoruz."

TOLGA TEKİN