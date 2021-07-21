  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi İstanbul Havalimanı günlük 979 uçuşla Avrupa’da zirvede

İstanbul Havalimanı günlük 979 uçuşla Avrupa’da zirvede

İstanbul Havalimanı günlük 979 uçuşla Avrupa’da zirvede

21.7.2021

İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 979 seferle Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştirilen havalimanı oldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), koronavirüsün (Kovid-19) Avrupa'nın en iyi havalimanları üzerindeki etkisine ilişkin yayınladığı raporda İstanbul Havalimanı'nı değerlendirdi. Değerlendirmede, son verilere göre 7 günlük ortalamada İstanbul Havalimanı'nın uçuş sayısının günlük 979'a ulaşarak Avrupa'da zirveyi yakaladığı kaydedildi. İstanbul Havalimanı'ndaki trafiğin 2020'ye kıyasla yüzde 130 arttığı, 2019 yılına oranla ise yüzde 23 düşük olduğu belirtildi. Raporda, İstanbul Havalimanı'ndan en çok uçuş gerçekleştiren şirketin günlük 808 uçuşla Türk Hava Yolları (THY) olduğu ve en çok uçuş gerçekleştirilen yerin ise günlük ortalama 15 uçuşla Antalya olduğu kayıtlara geçti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İstanbul Havalimanı günlük 979 uçuşla Avrupa’da zirvede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.