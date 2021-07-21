Kuru meyve ihracatı yükselişte

KURU meyve ve mamulleri sektörünün ihracatı 2020 yılı ocak-haziran döneminde 604 milyon dolarken, 2021 yılının ilk yarısında yüzde 13'lük artışla 685 milyon dolara çıktı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, "Bu ihracattan Birlik olarak yüzde 53 pay alarak 362 milyon doları ülkemize kazandırdık. Dünyada açık ara lider konumda olduğumuz çekirdeksiz kuru üzümü 94 ülkeye göndererek 191 milyon dolarlık gelir elde ettik" dedi. 2021'in ilk yarısında Türkiye genelinde en çok ihracat gerçekleştirdikleri diğer ürünlerinin ise 141 milyon dolarla kuru kayısı ve 104 milyon dolarla kuru incir olduğunu ifade eden Celep, "110 ülkeye gönderilen bütün kuru incirin ortalama ihraç fiyatı 4 bin 274 dolara yükseldi. En yüksek oranlı ihracat artışını ise yüzde 136 ile Antep fıstığında yaşadık" diye konuştu.