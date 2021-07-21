Tarımda pestisit ve kimyasal gübre kullanımı azaltılacak

Türkiye, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması ve ihracatın sekteye uğramaması için pestisit (zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da maddelerden oluşan karışımlar) ve anti-mikrobiyaller ile kimyasal gübre kullanımını azaltacak. Ticaret Bakanlığınca, Türkiye'nin, son yıllarda ivme kazanan iklim değişikliğiyle mücadele politikalarına adaptasyonunu sağlamayı hedefleyen ve ihracatta rekabetçiliği güçlendirecek bir yol haritası niteliğinde olan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı" yayımlandı. Bu kapsamda, AB hedefleriyle uyumlu şekilde pestisitler yerine biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin kullanımı yaygınlaştırılacak. Ar-Ge çalışmalarıyla kimyasal gübreler yerine gübreleme programına organik gübreler dahil edilecek.