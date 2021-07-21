THY kabin memurları 100 çocuğu sevindirdi

Türk Hava Yolları'nın (THY), dünyanın dört bir yanındaki uçuş noktalarına yoğun bir şekilde uçmaya başlayan kabin memurları iyilik peşinde koşmaktan da vazgeçmiyor. "Havacı İsterse Yapar" sloganıyla bugüne kadar pek çok projeyi hayata geçiren gönüllü kabin memurları, Kurban Bayramı'nda çocukları sevindirdi. Yardımseverlerin desteğiyle yaklaşık 10 günde 100 bisiklet için gerekli desteği toplayan isimsiz kahramanlar, bisikletlerin 40 tanesini Bahçelievler ve Üsküdar'daki çocuk esirgeme kurumlarına, 60 tanesini ise İstanbul'da yaşayan dar gelirli ailelerin çocuklarına hediye etti. Çocukların bisiklet sevinci ile duygu dolu anlar yaşandı.