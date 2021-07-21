TMSF ‘21 evim şirketi’ için tasfiyeyi başlatıyor

Halk arasında faizsiz ev ve taşıt alma şeklinde ifade edilen tasarruf finansman şirketlerinden 21'i yeterli koşulları karşılamadığı için tasfiye ediliyor. Yasal düzenleme ile tasfiye görevi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) verildi. Fon, şirketlerin tasfiyesi için komisyon kurarken, kurucu ortakların mal varlıkları da bu süreçte dikkate alınacak, mağdurlara ödeme yapılacak.

40 BİN MAĞDUR VAR

Meclis'te kabul edilen yasal düzenlemeye göre tasarruf finansman şirketlerinin tasfiyesini TMSF yürütecek. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, bu şirketlerin tasfiyesinin TMSF'ye devriyle mağduriyetlerin minimize edileceğini belirterek, "21 şirket mali durumları itibariyle problemli, kasalarında yeterince para olmadığı anlaşılıyor. Sektörde 387 bin mudi bulunuyor, bunların yüzde 10'u (40 bini) mağdur durumda. Bu şirketler tasfiye edilecek ancak BDDK bunun için eleman bulmakta zorlanıyor. Tasfiye konusunda uzmanlaşmış TMSF'ye devir suretiyle oradaki mekanizmaların, hukuk sisteminin, bu şirketlerin, 21 tane şirketinin tasfiyesi sağlanarak mağduriyetin minimize edilmesi için çaba sarf edilecek" dedi.

■ HAZAL ATEŞ