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Haberler Ekonomi Vatandaşa 18 milyar liralık yakıt desteği

Vatandaşa 18 milyar liralık yakıt desteği

Vatandaşa 18 milyar liralık yakıt desteği

21.7.2021

ENERJİ Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıttaki fiyat artışlarının önüne geçmek için uygulanan eşel mobil sistemi ile vatandaşa ciddi bir ekonomik destek sağlandığını belirterek, bu desteğin devlete maliyetinin 18 milyar lira olduğunu açıkladı. Aktaş, "Hali hazırda devletin benzinde rutinde alması gereken litrede 2 lira 52 kuruştan 67 kuruş, motorinde alması gereken litrede 2 lira 5 kuruş iken litrede 71 kuruş, LPG de ise alması gereken litrede 1 liradan hiç almayarak ciddi bir ekonomik destek sağlamaktadır" dedi.

■ BARIŞ ŞİMŞEK

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