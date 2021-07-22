Mahkeme Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan 3+1 daire için satış kararı verdi. Binada asansör ve ferdi ısınmalı doğalgazlı kombili kalorifer olduğu ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 21.10.2021 11:00 belirlendi.
Denizli'de icradan satılık daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.