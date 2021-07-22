Denizli'de icradan satılık daire

Mahkeme Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan 3+1 daire için satış kararı verdi. Binada asansör ve ferdi ısınmalı doğalgazlı kombili kalorifer olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 21.10.2021 11:00 belirlendi.