İş yapmaz denilen otoyolda tesisler bile para basıyor

Muhalefetin karalamaya çalıştığı ve kimsenin kullanmayacağını söylediği İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Kurban Bayramı nedeniyle talep patlaması yaşandı. Otoyol en kalabalık dönemini geçirirken yol üzerindeki dinlenme tesisleri de büyük yoğunluk yaşıyor. Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ'ye bağlı Oksijen Tesisleri'nin Genel Müdürü Alp Gürdil, tesislerin büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Normal zamanda günlük yaklaşık 130 bin civarında müşteriyi tesislerimizde konuk ediyoruz. Bu rakamın bayram döneminde her gün 300 binlere ulaşacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

SAYIYI 33'E ÇIKARDIK

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda kamu ile özel sektör ortaklığında işletilen, akaryakıt ve ticari alanlardan oluşan Oksijen Tesisleri'nde 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yılın en yoğun günleri yaşanıyor. Genel Müdür Gürdil, bağlantı yolları dahil yaklaşık 450 kilometre uzunluğa sahip otoyolda 29 olan tesis sayısını 33'e çıkaracaklarını söyledi. Tesisleri alışveriş merkezi kimliğinde "full konsept", bölgenin lezzetlerinin sunulduğu "fenomen konsept" ve "mini konsept" olarak üçe ayırdıklarını belirten Gürdil, hedef kitlelerinin "iş seyahatindekiler", "bölge halkı" ve "tatilciler"den oluştuğunu dile getirdi. İstanbul-İzmir Otoyolu'nun açılmasından sonra bölge halkının dinlenme tesislerine ilgisinin arttığını vurgulayan Gürdil, bu konuda hem istihdam bakımından hem de bölgesel kültürü yoldan geçen herkese tanıtmak amacıyla çok iyi bir fırsat elde ettiklerini anlattı.

PANDEMİDE ARTIŞ OLDU

Pandemide hem tesisleri hem de otoyolu tanıttıklarını ifade eden Gürdil şunları söyledi: "Rakamlar çok şaşırtıcı; pandemi döneminde tesislerde yüzde 280 civarında bir artış kaydettik. Bir önceki seneki rakamlarımızı bu dönemde fevkalade artırdık. Bu artış hala devam ediyor. Artışlarda yeni tesislerin açılmasının da etkisi oldu. Aynı zamanda mevcut tesislerdeki perakendecilerin ek ciro yapmalarıyla bu sonuç ortaya çıktı. Otoyolu yeni tercih eden ve her zaman kullanan müşterilere sunduğumuz yeni alternatiflerle satışlarımızı artırdık. Ayrıca tesisleri hem bulundukları bölgelerin özel ürünlerine göre yeni yöresel deneyimler sunarak, hem de her markanın kendi konseptine uygun endüstriyel deneyimlerle karşılıyoruz. Önümüzdeki günlerde markalar yeni ürünlerini tanıtma fırsatı bulabilirken misafirlerimiz de deneyimleme imkanına sahip olacak."





UZAKTAN ÇALISANLAR DURUP ISLERINI YAPIYOR

BU yıl mayıs ayından itibaren otoyol ve tesislerde yoğunluğun arttığını belirten Genel Müdür Gürdil, "Tesisler büyük ilgi görüyor. Uzaktan çalışanlar tesislerde durup işlerini yapıyor. Bu yıl hizmet verdiğimiz müşteri sayısının 50 milyon civarında olmasını bekliyoruz" dedi. Yeni açtıkları tesisler ve içlerindeki perakendecilerin günbegün cirolarını artırarak çok iyi alternatif ürünler sunduklarını bildiren Gürdil, "Bu da bizim hem yiyecek, içecek ve giyim piyasasına olan katkımızı hem de otoyol üzerinde müşterilerin bu tesislerden farklı ürün gruplarıyla faydalanmasını sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

GÜRDİL sözlerini şöyle sürdürdü: "Tesislerimizde şu anda yaklaşık 3 bin 500 kişi çalışıyor. Tatil dönemlerinde ve bayramlarda otoyoldaki tesislerde 5 bin kişiyi aşan bir istihdam söz konusu olacak. Ayrıca hijyen ve gıda güvenliğine çok önem veriyoruz. Bu da bize karşı bir güven oluşturdu. Pandemide bütün tesislerimiz 24 saat açıktı. Çalışan sayımız azalmadı, çünkü hedefimiz yoldan geçen müşterilere en kaliteli hizmeti vermek."