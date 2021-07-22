Kuraklığa karşı çiftçiyi koruma planı devrede

HÜKÜMET sıcaklık artışı ile birlikte kuraklıktan etkilenen çiftçilerin üretim, gelir kaybını önlemek için eylem planını devreye aldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, arz açığı bulunan, stratejik öneme sahip, insan beslenmesi açısında önemli ürünleri, su sıkıntısı verileri dikkate alınarak 945 havzada desteklenecek ürün listeleri oluşturulduğunu söyledi. Pakdemirli, "Kuraklık nedeniyle bu yıl sulama sezonunda çiftçiler tarafından geçici olarak ruhsata tabi olmayan yer altı kuyularının açılması, mevcut kuyuların kullanımına izin veriliyor" dedi. Aşırı kuraklığın tarımsal üretimi olumsuz etkilemesi nedeniyle çiftçilere destek ödemesi kampanyası başlatıldı. Bu yıl Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından üreticilere kullandırılan, ertelenen düşük faizli krediler için çiftçi adına ödenen gelir kayıplarının karşılanması için 5.5 milyar liralık destek sağlanacak. Bu yıl kuraklık desteği dekar başına 18.3 lira olarak ödeniyor. Hububat, bakliyat ve yaş çay alım fiyatlarında da bir önceki yıla göre önemli ölçüde artış yapıldı.

HAZAL ATEŞ / ANKARA