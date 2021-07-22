THY Agustos’ta 254 noktaya uçacak

TÜRK Hava Yolları (THY), ağustos ayı uçuş planı kapsamında yolcularını 254 destinasyona ulaştıracağını duyurdu. THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "21 Mart 2020- 31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın." ifadeleri kullanıldı.