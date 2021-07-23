Ankara'da icradan satılık bina

Mahkeme Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan 4 katlı bina için satış kararı verdi. Binanın zemininin dökme mozaik, salon zeminlerinin pvc, yerin laminat parke kaplı olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Binanın satış tarihi olarak 14.09.2021 10:10 belirlendi.