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Haberler Ekonomi İlk 6 ayda 357 milyon dolarlık tütün ihraç ettik

İlk 6 ayda 357 milyon dolarlık tütün ihraç ettik

İlk 6 ayda 357 milyon dolarlık tütün ihraç ettik

23.7.2021

TÜRKİYE, 2021'in ilk yarısında, 357 milyon dolarlık yaprak tütün ve tütün mamulleri ihracatı gerçekleştirdi. Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, "Tütün mamullerinde 6 aylık dönemde en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürün sigara oldu. Bu dönemde toplam 150 milyon dolarlık sigara ihracatı gerçekleştirildi. İhracatta ön planda bulunan diğer ürünümüz bir önceki yıla göre yüzde 7'lik artışla 55 milyon dolarlık ihracat performansı yakalayan nargile tütünü" dedi. Umur, "Yılın ikinci yarısında bir önceki yıl gerçekleşen 900 milyon dolarlık ihracat tutarını aşarak, 1 milyar dolar hedefine ulaşacağız" diye konuştu.
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