İnternette gördü: 1 milyon solucanla 1 ton gübre üretiyor

GAZİANTEP'İN İslahiye ilçesinde genç girişimci Ahmet Yıldırım (20), internette görerek başladığı solucan gübresi işinde hedef büyüttü. Yıldırım, 1 milyon solucan ile ayda 1 ton gübre üretimi yapıyor. 15 bin solucanla başladığı organik gübreyi kendi ekili ürünlerinde de denediğini ifade eden Yıldırım, diğer gübreye göre yüzde 70 daha fazla verim aldıklarını söyledi.

Yıldırım, "Önce fermente olmuş büyükbaş gübresini solucanlarımıza veriyoruz. Solucanlarımız yedikçe yüzeyde çalıştıkları için her hafta 10 santim üstüne mama veriyoruz. 6 ayın sonunda solucanlarımızı başka bir yere aktardıktan sonra gübremizi çıkartıp kurutuyoruz. En sonda eleme ve paketleme yapıyoruz" dedi.