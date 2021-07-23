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Haberler Ekonomi Jeotermal sondajında yeni kaynak sevinci

Jeotermal sondajında yeni kaynak sevinci

23.7.2021

TOKAT'IN Reşadiye ilçesinde jeotermal sondajında 290 metre derinlikte 51 derece sıcaklığında 150lt/sn debili kaynak bulundu. Hamamönü mevkiinde İl Özel İdaresi tarafından yapılan sondaj çalışması bir ay sürdü. 290 metre derinlikte yeni bir kaynağa ulaşılarak 51 derece sıcaklığında 150lt/sn debili termal su çıkarıldı. Keşif alanına Uygulamalı Termal Otel ve Fizik Rehabilitasyon Merkezi yapılması planlanıyor.
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