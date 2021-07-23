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Haberler Ekonomi Müşteri bilgilerini paylaşan bankaya şok ceza

Müşteri bilgilerini paylaşan bankaya şok ceza

23.7.2021

BURSA'DA bir banka çalışanı, 346 müşteriye ait iletişim bilgilerini arkadaşının yatırım firmasına verdi. Durumun ortaya çıkmasıyla ayaklanan müşteriler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na (KVKK) şikayette bulundu. Kurul, bankaya 275 bin TL ceza kesti.
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