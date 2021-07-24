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Haberler Ekonomi Anızın yakılmasıyla toprak zarar görüyor

Anızın yakılmasıyla toprak zarar görüyor

24.7.2021

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, anız yakmanın yanlış bir uygulama olduğunu belirterek, "Anızın yakılması esnasında toprakta sadece hasat sonrası kalan kökler yakılmıyor. Toprağın önemli biyolojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri de zarar görüyor." ifadelerini kullandı. Anız yakmanın toprağın verimlilik unsurlarına ciddi zarar verdiğine dikkati çeken Bayraktar, "Anız toprağın geleceği" diye konuştu.
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