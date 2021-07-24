Bedelli askerlik ücreti düşürülmeli

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gençlerin iş dünyasından uzak kalmaması ve Hazine'ye daha çok gelir gelmesi için bedelli askerlik imkanının kolaylaştırılması gerektiğini belirtti. Palandöken konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gençlerin önünü açmak ve devlet bütçesine gelir sağlamak için bedelli askerlik ücreti mutlaka düşürülmeli." ifadesini kullandı
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