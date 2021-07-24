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Ekonomimiz hızla salgın öncesine dönüyor

Ekonomimiz hızla salgın öncesine dönüyor

24.7.2021

TİRE Ticaret Odası Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı, Türk ekonomisindeki gelişmelerin umut verici olduğunu ifade etti. Temmuz ayı ile birlikte yaşanan tam açılmanın ardından hemen hemen tüm sektörlerin hızlı şekilde toparlanmaya başladığını ifade eden Delikanlı, "Ekonomide parlak günler bizi bekliyor" dedi.

Delikanlı salgın koşullarına rağmen Tire'de Ocak ayından bugüne toplam 59 firmanın kurulmuş olmasının sevindirici olduğunu söyledi. Delikanlı, "Salgında, devletimizin çeşitli desteklemeleriyle bu süreçten en hafif şekilde etkilenerek çıkmayı başaran iş dünyamızda, kademeli normalleşmeyle birlikte umutlar yeniden yeşeriyor. Tire'deki bu rakamlar bize gösteriyor ki, ekonomimizi güzel bir gelecek bekliyor" diye konuştu.

■ NADİR UYSAL

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