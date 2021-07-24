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Haberler Ekonomi G20 Çevre Bakanları zirvesinde tarihi karar

G20 Çevre Bakanları zirvesinde tarihi karar

G20 Çevre Bakanları zirvesinde tarihi karar

24.7.2021

İTALYA'NIN Napoli kentinde yapılan G20 Çevre Bakanları zirvesinde dünyanın en önemli 20 ekonomisi tarihte ilk kez iklim, çevre, enerji ve yoksulluk arasında bağlantı olduğunu kabul etti. Sonuç bildirgesinde adil bir geçiş gerçekleşmesinin planlandığı vurgulandı.
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