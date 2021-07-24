Petrol fiyatları salgın endişesiyle baskılanıyor

SALGIN endişeleriyle Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 74 doların altındaki sınırlı hareketlerini dün de sürdürdü. Öte yandan Brent petrolde teknik olarak 73,55 ile 73,79 dolar aralığının direnç, 73,31 ile 73,07 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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