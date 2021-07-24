Tarım Kredi Kooperatifleri 4,4 milyar lira kredi kullandırdı

TÜRKİYE Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, ocak-haziran döneminde 4,4 milyar lira kredi kullandırdıklarını belirterek, "Yıl sonu itibarıyla toplam 10 milyar lira kredi kullandırmayı hedefliyoruz." dedi. Tarladan sofraya gıda zincirinin bütün aşamalarında çiftçi, üretici ve vatandaşlara hizmet sunduklarını belirten Apa şunları kaydetti: "Geçtiğimiz yıl itibarıyla 8,2 milyar liralık bir kredi kullandırdık. Bu yıl itibarıyla ilk 6 ayda kullandırmış olduğumuz kredi 4,4 milyar lira. Son dönemlerde hayata geçirdiğimiz sabit faizli kredi uygulamasının bunun içerisindeki payı 2,1 milyar lira."

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