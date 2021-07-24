Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.