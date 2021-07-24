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Haberler Ekonomi Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alacak

Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alacak

Ticaret Bakanlığı açıktan atama suretiyle uygulamalı (fiziki yeterlilik) ve sözlü sınav ile sözleşmeli muhafaza memuru alacak.

Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alacak

24.07.2021, 10:22

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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