Ticaret Odası, Ankara’da Gastronomi Merkezi kuruyor

DÜNYANIN en zengin üç mutfağı arasında yer alan Türk mutfağının temel taşlarından birini oluşturan İç Anadolu mutfağının tanıtımı için başkent Ankara'da Gastronomi Merkezi kurulacak. Tüm ilçeleriyle birlikte Ankara mutfağının da tanıtılacağı bu merkezde, yıl boyu düzenlenecek etkinliklerle Ankara mutfağı yurt içi ve yurt dışından gelecek misafirlerini ağırlayacak. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Gastronomi Merkezi kurulması için Kent Konseyi'nde tavsiye kararı aldıklarını belirterek, Ankara yeme-içme kültürü tanıtımının yakında kurulacak bu merkezde yapılacağını anlattı.

■ BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA