TOKI Aliağa projesi 2022’de bitiyor

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) İzmir'in Aliağa ilçesi Yeni Mahalle'de yapımına başladığı 614 konutluk projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürerken, iki blok tamamlandı. 33 bloktan 8'inin temeli atılırken, katlar gün geçtikçe yükseliyor. Konutların 2022 yılında bitirilmesi planlanıyor. Kontenjanlardan 382 hak sahibi belirlenirken projede 314 adet 2+1, 300 adet 3+1 konut yer alıyor. 2+1 evler brüt 75 ve 85 metrekare, 3+1 evler ise brüt 100 metrekareden oluşacak. Projede ayrıca cami, ilkokul, 32 adet dükkan, 384 araçlık otopark, 21 adet engelli otoparkının yanı sıra 5 adet de çocuk oyun alanı bulunuyor. Hak sahibi vatandaşlar, taksit ödemelerine konutları teslim aldıkları ay başlayacak. 2+1 nitelikli konutlar için yüzde 12 peşinat bedeli 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade, 3+1 nitelikli konutlar için yüzde 10 peşinat bedeli 120 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade ile taksit uygulanıyor.

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