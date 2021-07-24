Türk Telekom, 81 ildeki 1.085 kütüphaneyi dijitalleştirecek

TÜRK Telekom, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 'Hitit Kültür ve Turizm Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje çerçevesinde Türk Telekom, Türkiye'deki 1.085 kütüphaneyi dijital dünyaya taşıyacak. 81 ilde büyük bir dijital dönüşüm başlatan Türk Telekom, tüm lokasyonlarda misafirlere wi-fi hizmeti ve gezici kütüphanelere de TT Mobil üzerinden internet erişimini kesintisiz sunacak. Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğuna hız verdiklerini belirterek, "Yenilikçi dijital servislerimiz ve millî teknoloji girişimlerine yönelik yatırımlarımızla ülkemizin hizmetinde olmayı sürdüreceğiz. Bakanlıktaki tüm uygulamaları tek bir sistem altında topluyoruz" dedi

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