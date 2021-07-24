Türkiye ile Pakistan ticarette hedef büyüttü

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Ahmet Cengiz Özdemir, Pakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu'nda ticaret hacmi için ilk etapta 1 milyar dolar, 2023 yılında ise 5 milyar dolar hedef ortaya konduğunu belirterek, "İmzalanan Stratejik Ekonomik Çerçeve (SEÇ) ile ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik Eylem Planı ve Maddeleri belirlendi. Bu sayede karşılıklı ticaretin hızla ivme kazanacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

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