  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Yellen’dan özel sermayeyi herekete geçirme çağırısı

Yellen’dan özel sermayeyi herekete geçirme çağırısı

24.7.2021

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, çok uluslu bankalara iklim değişikliğiyle mücadele için daha fazla sermayeyi harekete geçirme çağrısında bulundu. Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yellen'ın iklim finansmanını görüşmek üzere kalkınma bankalarının başkanları ve özel sektör temsilcileriyle bir araya geldiği bildirildi. Açıklamada, kalkınma bankalarının daha fazla özel sektör finansmanını harekete geçirmesinin yollarının ele alındığı ifade edildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yellen’dan özel sermayeyi herekete geçirme çağırısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.