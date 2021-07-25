Afyon'da icradan satılık daire

Mahkeme Afyon'da bulunan 88 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Dairenin doğalgaz tesisatının çekili vaziyette olduğu, ısınma sisteminin radyatör petekler vasıtasıyla sağlandığı ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 23.09.2021 10:00 belirlendi.