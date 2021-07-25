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Haberler Ekonomi Bisiklette geçen yıl dış satım 90 milyon $’ı aştı

Bisiklette geçen yıl dış satım 90 milyon $’ı aştı

Bisiklette geçen yıl dış satım 90 milyon $’ı aştı

25.7.2021

BİSİKLET Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, Türk bisiklet endüstrisinin salgın sürecinde artan talep sebebiyle kapasitesinin üzerinde bir üretim ve istihdamı sürdürdüğünü söyledi. Türkiye'nin bisiklet ihracatında yakaladığı başarıya dikkati çeken Emanet, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Türk bisiklet endüstrisi, TÜİK'e göre 2020 yılını elektrikli ve konvansiyonel bisikletlerde ve tüm segmentlerde 90 milyon doların üzerinde bir ihracat ile kapatmıştır. Yurt içi talep karşılanıyor" diye konuştu.
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