Borsa’da işlemler 5 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı

TÜRKİYE Sermaye Piyasaları Birliği'nden (TSPB) yapılan açıklamaya göre, yerli yatırımcıların sermaye piyasalarına artan ilgisi, işlem hacimlerini rekor seviyelere taşıdı. TSPB tarafından açıklanan aracı kurumların 2021 yılı ilk çeyrek verileri, hisse senedi piyasasında tüm zamanların en yüksek işlem hacminin gerçekleştiğini ortaya koydu. TSPB'nin derlediği verilere göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde hisse senedi işlem hacmi, geçen yılın ilk çeyreğine göre yaklaşık 2,5 kat artarak 5,2 trilyon liraya çıktı. İşlemlerin yüzde 74'ü yerli yatırımcılar yaptı.

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