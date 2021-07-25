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Haberler Ekonomi Buca Kariyer 188 kişiyi iş sahibi yaptı

Buca Kariyer 188 kişiyi iş sahibi yaptı

Buca Kariyer 188 kişiyi iş sahibi yaptı

25.7.2021

İŞ arayışında olan vatandaşlara ve işverenin kalifiye eleman sorununa destek olabilmek için hayata geçirilen Buca Kariyer, istihdama katkı sağladı. Buca Belediyesi tarafından pandemi sürecinde hizmete açılan platform, 188 kişiyi iş sahibi yaptı. Belediye, bucakariyer.com internet adresi üzerinden hizmet veren kariyer platformu sayesinde Buca'da ikamet eden ve iş arayışında olan vatandaşların, firmalar tarafından açılan iş pozisyonlarına kolaylıkla başvuru yapabilmelerine olanak sağladı. Geride kalan sürede 10 ayrı firma, 16 mülakat yaparak 672 katılımcıyla görüşme gerçekleştirdi.
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