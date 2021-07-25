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Haberler Ekonomi Denizli’den Hollanda ve Rusya’ya karanfil ihracatı

Denizli’den Hollanda ve Rusya’ya karanfil ihracatı

Denizli’den Hollanda ve Rusya’ya karanfil ihracatı

25.7.2021

DENİZLİ'NİN Acıpayam ilçesinde kurduğu serada karanfil yetiştiren girişimci Kadir Hüseyin Okyay, Hollanda ve Rusya'ya ihracata başladı. Darıveren Mahallesi'nde seracılık yapan Okyay (56), geçen yıl ürettiği domates ve biberleri satmakta güçlük çekince alternatif ürün arayışına girdi. Arkadaşının tavsiyesiyle karanfil üretimine yönelen Okyay, ocak ayında ilk fideleri toprakla buluşturdu, ardından 4 dönümlük arazide kurduğu serada 5 farklı türde karanfil yetiştirdi. Okyay, üretimin ilk yılında Avrupa'ya ihracat yaptığını söyledi.
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