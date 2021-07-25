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Haberler Ekonomi Gökçeada, sağlık turizmi yatırımlarında öne çıkacak

Gökçeada, sağlık turizmi yatırımlarında öne çıkacak

Gökçeada, sağlık turizmi yatırımlarında öne çıkacak

25.7.2021

"DÜNYANIN ilk sakin adası" unvanına sahip Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, fazla kilolarından kurtulmak isteyen ve sağlıklı beslenmeyi tercih edenler için kurulan merkez açılışa hazırlanıyor. Eski Bademli köyünde kurulan iki taş evde 7 odadan oluşacak bahçeli ve saunalı merkezde, iki büyük dinlenme odası bulunuyor. 10 kişinin çalışacağı merkezin genel koordinatörü uzman diyetisyen Başak Satar, Gökçeada'nın kendileri için organik yaşam ve doğal beslenme anlamlarını da taşıdığını söyledi.
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