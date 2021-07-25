Hatay'da icradan satılık 3 daire

Mahkeme Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan 3 daire için satış kararı verdi. Dairelerin tüm belediye hizmetlerinden faydalanmakta olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 31.08.2021 15:00 belirlendi.