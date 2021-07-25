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İç turizmde 2019 yılının rakamları şimdiden geçildi

İç turizmde 2019 yılının rakamları şimdiden geçildi

25.7.2021

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, "İç pazarda, turizmde en iyi yılımız olan 2019'un rakamlarının üzerine çıkıldı. Dış pazarda da 50'den fazla ülkeden misafir ağırladık." dedi. Kurban Bayramı tatilinde iç turizmde görülen hareketlilik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl arzu edildiği gibi bir sezon geçiremeyen sektör temsilcilerinin yüzünü güldürdü. Çorabatır, sezona umutlu başladıklarını, özellikle iç pazarda bayram döneminde gerçekleşen hareketliliğin kendilerini sevindirdiğini söyledi.
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